Штучну шкіру виготовлятимуть з павутини

Ханна Вендт, інженер відділення пластичної та реконструктивної хірургії в Медичній школі Ганновера в Німеччині, разом з її колегами, нещодавно опублікувала дослідження, в якому припускає, що павутина може мати ключове значення при створенні штучної шкіри для постраждалих від опіків та інших пацієнтів, які потребують пересадки шкіри.

Вендт пише в інших опублікованих матеріалах, що колаген, який використовується для створення штучної шкіри, недостатньо сильний матеріал, але вона разом зі своєю командою створила матеріал, який у 5 разів міцніший - павуковий шовк.

"Павутина має дивовижні механічні особливості, яких навіть не може створити людина", - коментується в дослідженні.

Вендт та її колеги з`ясували, що клітини людської шкіри, можуть рости на сітчастих структурах павутини, якщо вони зможуть достатньо вбирати живильні речовини, тепло й повітря.

"Після двох тижнів культивування фібробласти, кератиноцити були додані для створення двошарової моделі шкіри, яка еквівалентна поєднанню дерми та епідермісу", - повідомляється в дослідженні.

"Я думаю, в довгостроковій перспективі, для широкого клінічного застосування, синтетичні волокна шовку павука, які забезпечують такі ж механічні властивості шкіри будуть необхідні в застосуванні", - коментує Ханна Вендт.

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