Молоко перешкоджає розвитку раку у жінок

Дослідження американських учених показали, що кальцій і вітамін D, що містяться у молоці, знижують ризик захворювання на рак жінок похилого віку на 60%.

Учені проводили своє дослідження 4 роки - за цей час у рамках експерименту було обстежено більше 1 тис. жінок віком 55-ти років і більше.

Учасники дослідження були розділені на три групи. Перша одержувала харчові добавки, що містять кальцій і вітамін D, друга - тільки кальцій, а третя - плацебо. У результаті учені зазначають, що в порівнянні з третьою групою, що була контрольною, ризик захворювання на рак для представниць першої групи знизився на 60%, а для другої - на 47%.

Зважаючи на отримані дані, автори дослідження рекомендують жінкам щодня випивати по 3 склянки молока.

