Як ранкові пробіжки можуть стати шкідливими

Заняття спортом на відкритому повітрі у місті можуть заподіяти здоров’ю більше шкоди, ніж користі.

Через погану екологію часті ранкові пробіжки можуть призвести до розвитку астми.

Вдихання вихлопних газів, озону і макрочасток чадного газу дизельних двигунів вантажівок і автобусів подразнює легені і завдає значної шкоди дихальній системі організму, а також підвищує ризик розвитку астми, бронхіту й емфіземи.

Лікарі рекомендують влітку тренуватися у закритому приміщенні, бажано у місці з кондиційованим повітрям.

Якщо ж ви не можете обійтися без пробіжки улюбленим парком, фахівці американського медичного Центру Корнелла в Нью-Йорку радять робити це в ранкові або вечірні години, коли рівень озону знижується. Також медики пропонують обмежити прогулянки біля доріг або інтенсивного автомобільного руху.

Фахівці попереджають, що тривале і часте перебування поблизу автострад може призвести до головного болю, запаморочення і небезпечного збільшення температури тіла.

