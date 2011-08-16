У Черкасах хлопець поліз рятувати кота, й застряг на дереві

У центрі Черкас рятувальники зняли з дерева юнака, який застряв між гілками, рятуючи кота.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, 15 серпня близько 20-ї години до черкаських рятувальників надійшов виклик про те, що в центрі Черкас на розі вулиць О. Дашкевича та бульвару Шевченка на дереві застряг хлопець.

Допомогти хлопцю, який перебував на висоті трьох метрів, застрягши між двома стовбурами дерева, було направлено черговий караул пожежної частини міського відділу МНС. За допомогою розкладної драбини рятувальники зняли хлопця. Як з’ясувалося він намагався зняти з дерева кішку, яка майже добу просиділа на верхівці дерева.

При спробі дістатись до тварини, хлопець застряг між двома стовбурами дерева. Співробітники МНС зняли з дерева і юного рятувальника і кішку.