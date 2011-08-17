Не витрачайте гроші на магазинний квас - краще зробіть його самі

Коли спекотно, так мріється хоч про ковточок прохолодного напою. І таким продуктом: гамуючим спрагу, дієтичним, лікувальним, зрештою, дешевим, - є квас, який здавна набув великої популярності в Україні. Нагадаємо деякі рецепти його приготування.

Хлібний квас

1 кг житнього хліба нарізати тонкими скибочками і підсушити в духовці до коричневого кольору, подрібнити. Воду закип`ятити, остудити до 80°С, залити сухарі і залишити для настоювання на 1-2 год. настій злити, а сухарі залити повторно гарячою водою (всього води 7 л), зцідити. Обидва настої з`єднати, охолодити до 25°С, додати склянку цукру, розведені у склянці цього ж настою дріжджі (20-30 г). Поставити у тепле місце на 8-12 год. Коли процес бродіння припиниться, квас процідити і зберігати в прохолодному місці. Використовувати для холодного борщу (окрошки).

Квас із м`ятою

0,5 кг підсушеного житнього хліба, залити 5 л окропу, настоювати 3-4 год., процідити, додати 2 склянки цукру, 15 г розведених дріжджів, настій м`яти (50 г м`яти настояти у 200 мл води), залишити для бродіння на 3-4 год. Розлити в простерилізовані пляшки, в кожну додати по 2-3 родзинки, витримати при кімнатній температурі, поки не з`являться пухирці. Пляшки закоркувати і винести на холод. Вживати через 1-2 дні.

Квас із малини

1 кг малини перетерти дерев`яною ложкою в емальованому посуді, залити 4 л води і довести до кипіння. Охолодити до 25°С, додати 2 склянки цукру, 25 г дріжджів, 1 г лимонної кислоти. Далі - як в попередньому рецепті.

Квас зі смородини

1 кг смородини, 3 л води, 2 склянки цукру, 10-15 г дріжджів. Готується, як з малини, але без кислоти.

Квас із суниць

0,5 кг суниць перетерти, залити окропом (6 л) і залишити на 10-12 год., відцідити, додати 2 склянки цукру, 20 г дріжджів, поставити в тепле місце на 12 год. Додати 2 г лимонної кислоти, процідити, розлити в пляшки, закоркувати, витримати в холодному місці 2-3 дні.

Квас із ожини

1 кг ягід ожини перетерти, залити 5 л окропу, залишити на добу, відцідити, додати 1 склянку цукру, 30 г дріжджів, вистояти добу і можна вживати.

Квас із горобини

1 кг ягід горобини подрібнити, залити водою (4 л) і варити, поки не стануть м`якими. Додати 2 склянки цукру, охолодити, додати розведені дріжджі (10 г), добре перемішати, процідити через марлю, розлити в пляшки, закоркувати, витримати 3 дні в прохолодному місці.

Квас із яблук

1-1,5 кг кислих яблук порізати разом зі шкіркою, зварити у 5 л води, охолодити, воду злити, додати 2-2,5 склянки цукру, 15 г дріжджів, розтертих з цукром, лимонну чи апельсинову шкірку або півсклянки соку горобини, поставити в тепле місце, поки не з`явиться піна. Перецідити, перелити в пляшки, додати по 2-3 родзинки, закоркувати. Зберігати в прохолодному місці, подавати з шматочками льоду.

