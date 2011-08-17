Цілющі властивості соку з молодої картоплі

Сік з молодої картоплі ще називають соком життя. Адже за своїм мінеральним складом він є цінним лікувальним концентратом, який має потужний протизапальний ефект. Отже, картопляний сік:

- має позитивний ефект при лікуванні захворювань нирок через високий вміст вітаміну С і калію, який справляє сечогінну дію;

- рекомендують пити при гіпертонії, під час головного болю, адже він вміщує ацетилхолін, який має гіпотензивну дію (знижує підвищений тиск);

- поліпшує діяльність внутрішніх органів, очищає організм, знімає втому і нервове напруження, заспокоює;

- позбавляє від печії, відрижки, метеоризму, здуття живота, виліковує гастрит з підвищеною кислотністю, виразкову хворобу шлунка, хвороби печінки і кишечнику;

- цілюще діє при хворобах щитоподібної залози, зокрема зоба;

- згубно діє на молоді ракові клітини, а сік з картоплі рожевої або з синюватою шкіркою має речовину туберозин, який убиває туберкульозну паличку;

- корисний на початковій стадії діабету, бо має цукрознижувальну дію (його розбавляють водою 1:1);

- при гіпертонії, під час головного болю;

- нормальну роботу серцево-судинної системи забезпечують калій і цинк.

Молоду картоплю не варто чистити, адже в її шкірці і під нею різних мінеральних речовин і вітамінів більше, ніж у самій м`якоті. Сік треба пити відразу після приготування, бо через 10 хвилин він окиснюється.

Якщо після вживання соку в горлі виникне неприємне відчуття, сполосніть його або випийте трохи води. Полежте 30 хвилин і лише після цього снідайте.

Картопляний сік треба приймати по 1/4 склянки тричі на день за 30 хв до їди або хоча б 1 раз вранці. Перед вживанням сік треба добре розмішати, щоб крохмаль не осідав на дні. Кожного разу готуйте свіжу порцію. Курс лікування - 10 днів, потім 10 днів перерви. Так до кінця осіннього сезону.

Під час лікування картопляним соком слід дотримуватися дієти: обмежити гострі та солоні страви, прянощі, міцні м`ясні та рибні відвари.