Чим корисне червоне вино

Дослідники з Великобританії виявили в червоному вині нові компоненти, що надають благотворну дію на серцево-судинну систему. За даними учених, концентрація корисних речовин у вині істотно варіюється залежно від технології виробництва алкогольного напою.

Звіт про дослідження опублікований у журналі Nature.

Дані численних досліджень свідчать про те, що помірне вживання червоного вина значно знижує ризик серцево-судинних захворювань. За однією з версій, причиною є речовина, що міститься в червоному вині, під назвою ресвератол. В той же час концентрації ресвератола у вині настільки малі, що для того, щоб відчути його благотворну дію, вино необхідно пити в гігантських кількостях.

Група фахівців Медичної школи королеви Мері в Лондоні провела серію експериментів на культурі клітин ендотелію (внутрішньої оболонки кровоносних судин). В ході експериментів з`ясувалося, що з`єднання з групи проціанідінів, що також містяться у вині, здатні пригнічувати в клітинах ендотелію синтез шкідливого протеїну ендотеліну-1, який вважається одним з основних чинників серцево-судинних захворювань.

За словами провідного дослідника професора Роджера Кордера, проціанідіни містяться у вині в значно більшій кількості, ніж ресвератол, тому корисність вина в малих дозах, швидше за все, пов`язана саме з ними.

В той же час, концентрація корисних компонентів може бути вельми різною в різних сортах вина. Так, у червоному вині, виробленому в південно-західній Франції та Сардинії, вміст проціанідінів у два - чотири рази більше, ніж в іспанських, австралійських і південноамериканських винах. На думку учених, причина таких істотних відмінностей полягає в тому, що французькі й італійські винороби як правило дотримуються традиційних технологій виробництва вина, що відрізняються тривалішим процесом бродіння, повідомляє Lenta.Ru.

