Як дзеркало знімає біль

Учені стверджують, що дзеркало може допомогти зняти біль у пацієнтів, страждаючих больовим синдромом.

За твердженням фахівців, дзеркало примушує мозок коректувати зображення тіла. Комплексний регіональний больовий синдром зустрічається у третини людей з переломами зап`ястя: вони страждають від болю в кисті, руці або плечі після зняття гіпсу. Біль буває таким нестерпимим, що деякі пацієнти просять про ампутацію руки.

Під час дослідження 8 пацієнтів, що страждали від цієї хвороби, сиділи перед довгими дзеркалами. Вони були розташовані так, що пацієнти бачили віддзеркалення тільки здорової половини тіла. В результаті того, що хвору руку не було видно, у пацієнтів виникала ілюзія, що у них дві здорові руки. Їх просили концентруватися на зображенні і постаратися повірити в те, що вони бачать свій реальний образ.

Учені вважають, що дзеркало примушує мозок відновити образ тіла, і біль стихає. Коли рука нерухома через гіпс, відбувається невідповідність. Мозок посилає руці сигнали, але не отримує відповіді і запускає механізм болю. Дзеркало примушує мозок відновити образ тіла, і біль припиняється.