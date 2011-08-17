Чим шкідливі фени та електробритви

За даними учених, пані, що щодня укладають волосся в пишні зачіски за допомогою фенів, а також їхні кавалери, що використовують електробритви, ризикують власним здоров`ям.

Вся справа у тому, що ця нешкідлива на перший погляд побутова техніка представляє загрозу для здоров`я людини.

Як показали експерименти, дія слабкого змінного магнітного поля призводить до пошкодження ДНК і подальшої загибелі клітин. Згубні процеси розтягуються в часі, проте, на думку фахівців, людського життя може бути досить, щоб повною мірою відчути наслідки прагнення до краси і щоденних контактів з фенами і електробритвами.

Як показали результати дослідження, виконаного співробітниками Університету Вашингтона під керівництвом Генрі ЛЕІ, у щурів, підданих дії слабкого магнітного поля з частотою близько 60 Гц, через 24 години виявлялося значне пошкодження генетичного матеріалу. Через 48 годин ефект був ще стійкішим. Також в мозку тварин були зареєстровані процеси апоптоза - програмованої загибелі клітин.

Проте, найнебезпечніше в контакті людини і електроприладів те, що негативна дія "знарядь краси", можливо, має властивість накопичуватися.

"Звичайно, жодна людина не піддається безперервній дії електромагнітного поля, що створюються фенами або електробритвами, впродовж декількох діб, а наслідок короткочасних "сеансів опромінювання" досить ефективно усуваються захисними системами організму, - розповів доктор Генрі ЛЕІ. - Проте, не виключено, що ці наслідки можуть бути незворотніми. І, враховуючи той факт, що люди користуються електричними приладами практично щодня впродовж всього свого життя, можна припустити, що цього цілком достатньо для пошкодження головного мозку."

