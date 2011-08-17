Акули вперше за 50 років напали на туристів: двоє загиблих
13:26, 17 серпня 2011Зарубіжні новини
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На Сейшелах в результаті нападу акули загинув 30-річний британець, який проводив на острові Праслін свій медовий місяць.
Як передає «Газета.Ru», інцидент стався на пляжі Ансе Лаціо, який вважається одним з найкращих у світі.
Це вже другий випадок нападу акули з летальним результатом за цей місяць – 2 серпня на острові загинув 36-річний турист з Франції.
Уряд Сейшел увів тимчасову заборону на купання в деяких бухтах і на узбережжі острова Праслін.
Останній випадок загибелі туристів на Сейшелах від акул було зафіксовано майже 50 років тому.
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