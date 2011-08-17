Як телевізор вкорочує життя

Проведене австралійськими вченими дослідження виявило зв`язок між часом, який приділяють перегляду телепрограм, і тривалістю життя. Любителі повалятися на дивані біля "ящика" ризикують померти раніше більш активних представників виду Homo Sapiens.

Дослідники з Університету Квінсленда стверджують, передає Mashable, що їм вдалося не просто довести шкоду телебачення, а й "вирахувати" її. Як випливає з опублікованої в British Journal of Sports Medicine доповіді, для людей старше 25 років кожна година, проведена біля телевізора, вкорочує життя на 22 хвилини. В результаті людина, що приділяє "ящику" шість годин на день, в результаті скорочує своє життя на п`ять років.

Дослідження грунтується на досить великому масиві вивчених даних - розрахунки зроблені на основі даних про 11 тисяч учасників старше 25 років. "Смертельними" виявляються, зрозуміло, не самі телепрограми, а пов`язаний з тривалим перебуванням біля екранів брак фізичної активності і неправильне харчування.

Власне, і без жодних досліджень ясно: людина, яка щодня приділяє час спорту або хоча б прогулянкам на свіжому повітрі має шанси прожити помітно довше того, хто просиджує годинами перед "ящиком". У доповіді австралійців нічого не говориться про вплив на здоров`я комп`ютерів. Але навряд чи вони виявляться корисніші за телевізор.

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