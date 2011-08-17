7 продуктів, від яких ми товстішаємо

1. Вершкове масло та олії

Більшість людей роблять одну помилку: вони вважають, що олія може бути пісною.

Насправді й вершкове масло і всі види олій містять у собі жирів майже 100%. Так, в оліях є жири рослинного походження, але від цього вони не перестають бути жирами. Намагайтеся виключити зі свого раціону всі можливі види масел. Благо, це зовсім не складно.

2. Маргарини і різні майонези

У маргаринах і різноманітних замінниках вершкового масла жирність становить порядку 60-75%. У продажу є і так звані легкі або надлегкі масла. Але і їхня жирність не набагато нижча, ніж у вершкового масла. Більше того, маргарини проходять спеціальну хімічну обробку для тривалого зберігання, це збільшує шкоду.

Що стосується майонезу, то його взагалі важко назвати продуктом харчування. Жирність звичайного майонезу становить 70%, але недавно стали з`являтися нові сорти з 40-45%. Однак і це дуже багато.

Загалом же маргарин і майонез взагалі не варто вживати в їжу не тільки для збереження нормальної ваги, але й здоров`я всього організму. Правда, відмовитися від майонезу буває непросто. Але завжди можна знайти заміну. Приміром, замінити його на підсолену сметану або йогурт, в овочевий салат також додають гірчицю з кефіром у пропорції 1:1.

3. Тверді та плавлені сири

Тверді сири, особливо імпортні, містять близько 45-50% жирів. Чим же їх можна замінити? Підсоленим нежирним м`яким сиром чи бринзою. Маючи хороший смак, вони містять малий відсоток жирів.

4. М`ясо

Відсоток жирності у звичайній і пісній свинині перевищує 30%. А в жирній яловичині близько 25-30%. Оскільки організму потрібен білок, і повністю від м`яса відмовлятися не можна, слід вживати більше риби, особливо морської. Для приготування супів і м`ясних закусок краще використовувати пісну яловичину.

5. Варені ковбаси, копчені свинячі ковбаси, сосиски і сардельки

Люди часто не вважають жирними сардельки, сосиски й деякі ковбаси, бо жиру в них не видно. Але насправді жир є, і його вміст коливається від 25 до 35%.

Приміром, жирність вареної ковбаси близько 30%, що досить багато. Взагалі ж від ковбас користі для організму ніякої, тільки шкода. Тож краще замінити їх рибою.

6. Солодощі: шоколад, вершкове морозиво і креми

Їх легко можна замінити на маложирні солодощі. Приміром, на мармелад, пастилу, зефір, варення. Якщо в карамелі або в зефірі жиру практично немає, то жирність шоколаду і шоколадних цукерок наближається до 50%. Вершкове морозиво можна легко замінити на дієтичне. Різниці в смаку практично немає. Тож без цих продуктів обійтися досить легко.

7. Молочні продукти

Деякі молочні продукти мають велику жирність. Приміром, у сметани вона становить 25-40%. Як правило, таким молочним продуктам завжди можна знайти маложирну відповідність, наприклад, йогурти.

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