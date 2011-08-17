Стопи розкажуть про здоров'я

Викривлення пальців стоп, їх деформація і бурсит - всі ці проблеми не тільки заподіюють біль і страждання. Вони можуть сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров`ям, тому потребують особливої ​​уваги ...

Американські ортопеди попереджають, що деформація пальців ніг повинна лікуватися на ранніх стадіях хірургом-ортопедом щоб уникнути більш серйозних ускладнень.

«Болі в пальцях ніг серйозно впливають на якість життя. Коли людині боляче ходити, вона відмовляється від занять, які раніше приносили задоволення. Якщо не впоратися з цим вчасно, можуть виникнути додаткові проблеми, такі як шкірні інфекції, подальша деформація і м`язові болі », - відзначають експерти.

Дуже часто деформація пальців стопи викликана незручним взуттям. Крім цього, причинами деформації можуть бути травми, запальний артрит, нейром`язові і метаболічні захворювання, такі як розсіяний склероз або ревматоїдний атртит, а також генетична схильність. Хоча діабет і не викликає деформацію пальців стопи, він може позбавити їх чутливості, в результаті чого людина, навіть не помічаючи цього, отримує хворобливу травму.

У деяких ситуаціях впоратися з проблемою деформації пальців можна за допомогою спеціальних устілок і підкладок для взуття, що полегшують тиск на суглоби пальців, а також за допомогою обмотування стоп стрічками з метою надати пальцях правильного положення. Пацієнтам з більш важкими деформаціями пропонують хірургічні операції. «Найважливіше, це щоб люди були уважні до взуття, яке вони носять. Зручне, добре підібране взуття, яке не тисне і не стискає стопу, може запобігти багатьом ушкодженням», - радять експерти.

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