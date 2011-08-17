Очищення шкіри запобігає її старінню

Очищення шкіри від макіяжу дозволяє їй повноцінно "дихати". Якщо цього не робити, то пил і бруд, що накопичується в порах, викликає їх обструкцію і провокує вугровий висип, а крім того - і передчасне старіння шкіри.

Не очищаємо ми шкіру часом через лінь, а іноді - через брак часу. Але знаючи наслідки такого зневажливого ставлення до шкіри обличчя, краще буде поставитися до цього питання серйозно.

При очищенні шкіри ми знімаємо плівку макіяжу, що руйнівно діє, і дозволяємо їй «дихати». Одночасно зі шкіри видаляються змертвілі клітини, надлишок жиру і токсичні субстанції навколишнього середовища, що накопичилися на обличчі за день.

Інтернет-журнал «Nowness" за участі голландських акторів-добровольців Lernert і Sander створив відеоролик про процеси, що відбуваються в шкірі при відсутності належного очищення. Його помістили в YouTube, і в ньому можна бачити все, що відбувається зі шкірою, якщо 365 днів на рік користуватися макіяжем і не очищати після нього обличчя. Під час зйомок фільму, які тривали цілий рік, було використано 7 флаконів макіяжу, по дві упаковки рум ян та тіней для очей і три тюбика губної помади.

Як правильно очищати шкіру?

Для сухої шкіри використовуйте косметичні засоби для очищення шкіри, які мають зволожуючі властивості, наприклад, молочко, емульсії або навіть олії.

Для жирної шкіри потрібні засоби, які після нанесення змиваються водою. Це - гелі для очищення обличчя, але не дуже жирні або ті, що мають у своєму складі ароматичні есенції.

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