50 авіапасажирів перевірять на сказ через кажана

Півсотні американців перевірять на сказ через кажана, що випадково залетів у пасажирський літак. Як повідомляє AP, перевірці підлягають усі пасажири, що летіли 5 серпня з Медісона, штат Вісконсін, до столиці Джорджії Атланти рейсом авіакомпанії Delta.

Пасажири виявили кажана вже після того, як літак злетів. Як видно на відеозаписі, зробленого одним з очевидців, тварина літала по салону повітряного судна доти, поки її не вдалося закрити в туалеті. Після цього літак негайно повернувся в аеропорт Медісона.

Однак після посадки співробітники аеропорту не змогли зловити летючу мишу. Вона вилетіла з туалету і, пролетівши телескопічними трапами для пасажирів, вилетіла.

До теперішнього часу медики поспілкувалися з 13 пасажирами авіарейсу до Атланти. Жоден з них не мав близьких контактів з кажаном. Пошук більшої частини пасажирів утруднений через те, що після інциденту вони вилетіли до місця призначення іншими рейсами.

Кажани є одними з найбільш поширених в США переносників сказу. За даними американського Центру контролю і профілактики захворювань (CDC), щорічно в країні фіксується 2-3 випадки зараження небезпечною інфекцією.

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