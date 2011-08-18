21-річна дівчина на місяць "впадає у сплячку"

21-річну британку Лілі Кларк вразило рідкісне захворювання – синдром "Сплячої красуні" (синдром Клейне-Левіна). Напади хвороби змушують дівчину протягом місяця спати 23 години на добу.

Лілі прокидається, тільки щоб поїсти і випити, і потім знову занурюється в сон. Протягом більше трьох років Лілі обійшла сім різних консультантів і здала безліч медичних тестів, однак діагноз вдалося встановити, лише коли її мати прочитала про подібний випадок в одній з газет.

"Як тільки я прочитала симптоми, одразу впізнала їх", - розповіла матір Лілі, 47-річна Адель.

Вона пригадала, що хвороба вразила її дочку у листопаді 2007 року. Вони каталися на ковзанах, потім пішли в ресторан, і Лілі заснула просто за столом. Протягом наступних 25 днів дівчина відмовлялася вставати з ліжка, їй дуже заважили галас і світло.

Лише перед Різдвом Лілі "прокинулася". Вона нічого не могла згадати про час, коли була хвора. "Це було, наче хтось клацнув вимикачем", - каже Адель.

Місяць потому Лілі мала складати деякі пробних іспитів, але пройшло ще три тижні, і епізод із "сплячкою" повторився.

Третій двотижневий епізод стався через кілька днів після 18-річчя Лілі, і її батьки були змушені скасувати її заняття.

Медики намагалися лікувати Лілі від мігрені і депресії, однак все було марно.

Четвертий раз вона "впала у сплячку" у липні 2008 року. Цього разу вона не спала протягом кожного дня, але боялася залишатися одна.

Хоча Лілі вдалося вступити до університету, вона відставала у навчанні. Без офіційного діагнозу їй не дозволяли посилатися на "пом`якшувальні обставини".

Потім в лютому 2010 року Адель Кларк прочитала статтю про Луїзу, яка також страждала від "сонної хвороби". Вона зв`язалася з батьками Луїзи, і ті допомогли їй вийти на професора Девіда Натта, який підтвердив стан Лілі.

На жаль, жодного лікування цього синдрому науці досі не відомо. Лілі не може перебороти хворобу і нарешті виспатися.

ru.tsn.ua