Через чуму у Франції закривають пляжі

08:50, 18 серпня 2011
Зарубіжні новини
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Псує відпочинок у Бретані

У Франції через водорослеву чуму терміново закривають 50 пляжів.

У "чорний" список потрапили ті пляжі, що неможливо очистити від зелених водоростей, які отруюють повітря сірководнем.

"Пріоритетом у даній ситуації стає безпека. Жоден пляж, де неможлива чистка від зелених водоростей, не повинен відвідуватися відпочиваючими ", - заявила міністр екології Франції Наталі Косюшко-Морізо.

"Це навіть не моє рішення. Ця вимога, на яку мене змушують, наполягають результати експертиз", - додала пані Косюшко-Морізо.

Водорослева чума, яка щороку псує відпочинок туристів у Бретані, почалася раніше, ніж зазвичай. Щорічно з узбережжя Бретані забирається до 70 тис. тонн водоростей. Органи влади виділяють приблизно півмільйона євро, щоб звільнити пляжі від отруйних зелених мас.

delo.ua

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