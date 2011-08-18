Соціальна політика Росії відтворює бідність у країні. Газета "Ведомости" пише, що експерти, які за завданням уряду коригують стратегію розвитку Росії до 2020 року, фактично визнали нинішню соціальну і економічну політику неспроможною.

Експерти зазначають, що, хоча частка населення з доходами нижче прожиткового мінімуму знизилася з 2000 року практично втричі, концентрація дітей в бідних сім`ях призводить до падіння якості людського потенціалу країни. По суті, в Росії почалося відтворення бідних з одночасним формуванням у них особливої субкультури бідності.

У 2009 році 6,3 мільйона чоловіків працездатного віку не висловлювали бажання працювати (у 2000 році таких було 5,9 мільйона), що означає зростання кількості одержувачів соціальної допомоги і люмпенізацію населення. Носіїв субкультури бідності в Росії 5 мільйонів осіб (без урахування бомжів і нелегальних мігрантів).

Експерти зазначають, що в майбутньому розвинені країни конкуруватимуть за людей більше, ніж за природні або фінансові ресурси. Нині ж у Росії склалося середовище, яке не сприяє прояву ініціативи у людей, тому країна розтрачує себе, ставши постачальником ідей і мізків.

Найближчим часом, наголошує Лента.ру, доповідь буде розглянута на нараді у прем`єр-міністра.

Експерти пропонують розвиватися за рахунок високої якості людського капіталу. Для цього, на думку експертів, нова соціальна політика повинна підтримувати не тільки незахищені групи населення, а й ті, що здатні до інновацій.

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