Високопосадовці МОЗ взяті під варту по справі щодо закупівлі вакцин

Головним слідчим управлінням МВС України завершено досудове слідство у кримінальній справі стосовно високопосадовців Міністерства охорони здоров’я України та керівників комерційних структур.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що чиновники шляхом завищення вартості вакцини «Пентаксим» більш ніж удвічі заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на суму понад 63,5 млн. грн.

Обвинуваченим, окрім розкрадання, також інкримінується зловживання службовим становищем, контрабанда, легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та службове підроблення.

Стосовно трьох обвинувачених застосовано запобіжний захід - взяття під варту.

У ході досудового слідства забезпечено відшкодування збитків на суму понад 44 млн. грн.

Обвинувачені розпочали ознайомлюватися із матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генеральної прокуратури, у 2009 році керівництвом Міністерства охорони здоров`я і державного підприємства "Укрвакцина" було здійснено закупівлю у комерційної структури вакцини «Пентаксим» за значно завищеною ціною.

«Для проведення такої оборудки та розмитнення вакцини було подано фіктивний контракт з офшорною компанією та інвойси, складені від імені цієї компанії, яка не є ні виробником, ні постачальником вакцини. Внаслідок цих дій бюджет втратив понад 60 млн. грн. Явна незаконність цієї оборудки підтверджена і окружним судом штату Орегон (США), який за позовом державного підприємства "Укрвакцина" постановив стягнути на користь України близько 60 млн. дол. США», - заявляли у Генпрокуратурі.

