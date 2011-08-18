Вчені тепер знають, як оживити імунітет

Ослаблену імунну систему можна зміцнити завдяки новому відкриттю - регенерації клітин крові ...

Експерти придумали, як «оживити» білі кров`яні тільця, які, як передбачалося раніше, були виведені з ладу під час боротьби з інфекціями протягом життя людини.

«Наше дослідження відкриває можливість покращувати роботу імунної системи літніх людей, що дозволить їм ефективніше боротися з інфекціями. Однак це не джерело вічної молодості. До повного оновлення імунітету нам ще далеко. Ми до цих пір багато чого не знаємо про імунну систему », - розповідають вчені, відзначаючи, що зниження імунітету до старості - це нормальний процес, обумовлений еволюцією.

Як відомо, білі клітини крові володіють обмеженим терміном життя. Це означає, що вони поступово втрачають здатність боротися з інфекціями. Тривалість їх життя визначає довжина теломери на кінці ДНК. У міру старіння теломери коротшають, і клітина перестає функціонувати. Британські експерти з`ясували, що деякі лейкоцити, які перебувають у неактивному стані, як і раніше мають довгі теломери. Це означає, що їх «відключають» інші механізми імунної системи, а їх вченим вдалося блокувати. В результаті деактивовані клітини імунної системи знову змогли виконувати свої захисні функції.

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