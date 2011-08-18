Газована вода зумовлює тяжку хворобу

Експеримент, що тривав 12 років, підтвердив побоювання вчених: газовані напої збільшують ризик щодо виникнення подагри. У British Medical Journal опубліковано дані американських вчених, які проводили тривале дослідження, спостерігаючи за 46 тисячами добровольців і впливом раціону харчування на їхнє здоров`я. Після понад десять років вони дійшли однозначного висновку: ті, хто не мислить свого життя без двох-трьох склянок газованої води в день, збільшують ризик розвитку виникнення подагри аж на 85 відсотків!

Однак справа зовсім не в вуглекислому газі, що робить шипучі напої настільки привабливими. Винна - фруктоза. Вона, як з`ясувалося, значно збільшує вміст сечової кислоти в крові, що і призводить до ураження суглобів. Причому, такий ефект може виникнути не тільки в результаті зловживання газованою водою - не меншому ризику піддаються люди, які купують підсолоджені фруктозою соки.

Хвороба може заскочити людину несподівано. Посеред ночі людина раптом може відчути різкий біль в несподівано розпухлому суглобі. І лікувати цю біль вкрай непросто: звичайні знеболюючі, як правило, безсилі перед подагрою. Потрібні потужні анальгетики, але такі, що не зумовлюють лікарської і фізичної залежності, і не мають побічної дії на обмінні процеси в організмі. Тому що подагра - хронічне захворювання. І потрібно розуміти, що больові напади відбуватимуться регулярно. Тому знеболюючий препарат повинен володіти вираженою дією, але не викликати звикання.

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