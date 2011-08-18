Схрещування рук - простий спосіб зняти біль

Вчені з Університетського коледжу в Лондоні дійшли висновку, що схрещування рук дезорганізує сприйняття інформації мозком, зменшуючи цим інтенсивність болю. Дослідження опубліковане в травні в журналі PAIN.

Вчені вважають, що причиною феномену є конфлікт між двома півкулями мозку, який виникає, коли права рука починає діяти в лівій частині простору по відношенню до людини і навпаки.

- Ймовірно, коли ми відчуваємо біль, корисно не тільки розтерти хворе місце, а й схрестити руки, - говорить провідний автор дослідження доктор Гьяндоменіко Янетті (Giandomenico Iannetti).

У ході дослідження добровольці відчували на собі болісний вплив лазера, який тривав частки секунди і був схожий на укол голкою. Процедуру повторювали двічі, з руками у звичайному положенні і схрещених. Учасники експерименту описали больові відчуття на словах, а для більш об`єктивної оцінки реакції мозку на подразник використовувалися дані електроенцефалографії (ЕЕГ). За результатами дослідження і на словах, і по показанням приладів, випробувальники відчували слабший біль зі схрещеними руками.

- Зазвичай ми використовуємо ліву руку, щоб діяти в лівій частині простору від нас і праву - в правій частині. Так, наприклад, щоб взяти склянку води, що стоїть праворуч, ми протягнемо праву руку. Наш мозок звик асоціювати дії правої частини тіла з навколишнім простором праворуч, а ліворуч - з простором зліва. У цих ситуаціях він працює злагоджено і синхронно. Коли ми схрещуємо руки і права рука доторкається до лівої частини тіла, ця синхронна обробка інформації порушується і біль сприймається слабкіше, - говорить доктор Янетті.

Вчені вважають, що їх відкриття дозволить розробити нові методи терапії болю.

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