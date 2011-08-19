Біль, нерви і головний мозок

Коли болить голова, здається, що неприємні відчуття виходять безпосередньо з головного мозку. Це не зовсім так. Насправді сам мозок боліти не може. Больові імпульси зароджуються в інших зонах - обличчі, шиї, скальпі, менінгеальних оболонках, що оточують мозок.

У людини є дванадцять пар черепних нервів, по яких інформація йде в головний мозок. Крім того, ще тридцять пар нервів виходять із спинного мозку - їх називають спинномозковими. Сигнал про біль в якійсь частині тіла, за цими провідникам доходить до головного мозку, через що і виникає неприємне відчуття. При цьому зовсім не обов`язково, що буде боліти саме те місце, де зародився сигнал. Наприклад, при інфаркті міокарда (серцевий напад) багато хто відчуває болі, що тягнуть в зовсім неушкоджену ліву руку. У таких випадках говорять про іррадіацію болю. Так само відбувається і з головним мозком. Трійчастий нерв передає в головний мозок інформацію від обличчя, вух, чола, носа, рота, зубів, менінгеальних оболонок. Якщо будь-яка з цих зон подразнена, людина може відчувати біль у голові.

paininfo.ru