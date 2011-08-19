Найтовстіша жінка в світі хоче важити тонну

Сюзанн Еман, яка вже зараз важить 330,2 кг намагається довести вагу до тонни, з`їдаючи 20000 калорій на день.

Мати-одиначка всерйоз має намір домогтися звання "найбільшого людини на світі".

Сюзанн вже побила рекорд минулого року, зумівши у ваговій категорії обігнати 317-кілограмову Донну Сімпсон з Нью-Джерсі.

Примітно, що жінка з практично відсутніми формами користується величезною популярністю у сильної статі і постійно знімається для фешн-сайтів і чоловічих журналів.

- Чим більше ваги я набираю, тим впевненіше і сексуальніше себе почуваю, - зізнається 32-річна Еман.

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