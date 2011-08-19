На музичному фестивалі в Бельгії загинули люди, десятки поранено

Через ураган, який вирував увечері в четвер на музичному фестивалі Pukkelpop у фламандському місті Хассельт на північному сході Бельгії, п`ятеро людей загинули, десятки відвідувачів дістали поранення.

Ураганний вітер, який супроводжувався зливою і градом, призвів до обвалення конструкцій двох сцен і гігантських екранів. Одна зі сцен впала на глядачів, передає Бі-Бі-Сі.

На фестиваль з`їхалися більш як 65 тисяч людей.

Організатори заходу заявили про відміну концертів, які мали тривати аж до суботи.

www.bbc.co.uk