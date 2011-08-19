На музичному фестивалі в Бельгії загинули люди, десятки поранено
09:12, 19 серпня 2011Зарубіжні новини
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Обвалилися сцени
Через ураган, який вирував увечері в четвер на музичному фестивалі Pukkelpop у фламандському місті Хассельт на північному сході Бельгії, п`ятеро людей загинули, десятки відвідувачів дістали поранення.
Ураганний вітер, який супроводжувався зливою і градом, призвів до обвалення конструкцій двох сцен і гігантських екранів. Одна зі сцен впала на глядачів, передає Бі-Бі-Сі.
На фестиваль з`їхалися більш як 65 тисяч людей.
Організатори заходу заявили про відміну концертів, які мали тривати аж до суботи.
www.bbc.co.uk
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