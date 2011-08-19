У Грузії - землетрус

У Грузії вчора вдень був зафіксований землетрус. Епіцентр знаходився в регіоні Рада, де потужність підземного поштовху становила 5,5.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія Online».

За даними Центру сейсмічного моніторингу, епіцентр розташований за 13 кілометрів на захід від Амбролаурі біля села Баджі на глибині 10 кілометрів.

Підземні поштовхи були зафіксовані приблизно о 16:00. Землетрус не спричинив руйнувань.