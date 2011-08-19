Чоловік повинен зачати дитину до 30 років

Чоловіки старше 30 років мають потурбуватися про продовження роду. Співробітники Шанхайського інституту планування сім`ї на основі аналізу стану 1000 добровольців чоловічої статі у віці 20-60 років встановили: після 30 років якість сперми знижується щороку на 1%, повідомляє "NEWSru Israel".

Досліджуючи чоловіків, вчені звертали увагу на загальний обсяг насінної рідини, кількість сперматозоїдів та їх рухливість. Вони порівняли отримані зразки насіння представників різних вікових груп і з`ясували, що після 35 років у багатьох чоловіків сперматозоїди були малорухомі. І якість сперми знижувалася в міру збільшення віку добровольців. Так, в сім`ї 20-29-річних чоловіків 73% сперматозоїдів рухливі, а ось до 50-60 років цей показник знижується до 65%.

Треба сказати, отримані результати підтверджують раніше проведене дослідження Центру Ейлау по допоміжній репродукції, яке довело, що в групі чоловіків віком від 30 до 35 років показники успішного запліднення складають 13,6%, у чоловіків же старше 45 років - не більше 9,3%.

У свою чергу, ізраїльські репродуктологи б`ють тривогу. Відповідно до звіту за 2009 рік, у ізраїльських чоловіків якість сперми різко падає. Працівники клініки "Адаса" порівняли зразки насінної рідини, зібраної в 1995-1999 роках, і зразки, отримані з 2004 по 2008 рік. Виявилося, за цей час концентрація сперматозоїдів знизилася на 40%. А банк сперми при лікарні "Адаса" змушений забракувати дві треті потенційних донорів через низьку якість сперми.

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