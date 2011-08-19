Тварини допомагають хворому більше, ніж прийнято вважати

Психолог, автор проекту "Casual-psy - Психологія повсякденному житті" Марія Пугачова коментує точку зору вчених, які стверджують, що домашні тварини здатні підтримати не гірше людини.

"У багатьох самотніх і хворих людей є тварини. Звичайно ж, це можна назвати своєрідних виходом з безвиході, бо тварина - це все-таки не людина, яка може підтримати і словом, і ділом, зробивши конкретні дії і надавши будь-якого роду підтримку. Однак і від тварин користь не настільки мала, як нам може здатися на перший погляд.

У психології та медицині є такий корекційний напрям "анімалотерапія" - терапія за участю тварин. Науково доведено, що тварини здатні чини и на людину дуже сприятливий вплив - як психологічний, так і фізіологічний. Завжди добре, коли з тобою поруч є жива істота, що тебе любить, або просто знаходиться поряд "жива душа".

Тваринам під силу реагувати на наші емоції, вони можуть заспокоювати, відволікати від чогось поганого і хворобливого. Крім того, вони здатні і "лікувати" своїм теплом, вовною, енергетикою. Так, в будь-якому випадку тварина в будинку самотньої та хворої людини - це добре, корисно і правильно, якщо вона не приносить важких турбот. А легкий клопіт і простий догляд, як раз, відвернуть людину від думок про власні хвороби і стани ".

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