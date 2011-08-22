Землетрус магнітудою 7,5 стався в Тихому океані

Землетрус магнітудою 7,5 стався біля берегів острівної держави Вануату в Тихому океані, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Дані про можливі жертви, руйнування не надходили.

За даними служби, епіцентр землетрусу залягав на глибині 40,6 кілометра, епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані в 62 кілометрів на північний захід від столиці Вануату - міста Порт-Віла.