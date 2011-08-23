Як уникнути інфікування вірусом герпесу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я герпес, одне з найбільш поширених вірусних захворювань, є практично в кожній людині.

До 12-річного віку 90% людей вже інфіковано вірусом герпесу 1-го типу (лицьовий герпес). До інших зараза прилипає пізніше, вже в дорослому житті.

Вхідними воротами для інфекції були і залишаються мікротравми шкіри, слизистих оболонок, кон”юнктиви очей. Проникнувши по нервових закінченнях в симпатичні ганглії (найстаріші утворення нервової системи людини), вірус влаштовується там на все життя.

Зачаївшись в нервових вузликах, він терпляче чекає своєї години і як тільки ця година проб`є (переохолодження, стрес, ослаблення імунітету) на шкірі з`являються надзвичайно хворобливі бульбашки і виразки.

Але одні носять в собі вірус роками і не хворіють, а інші регулярно піддаються сильним 2–3-тижневим атакам герпесу, коли температура підвищується мало не до 40 градусів, збільшуються і болять лімфатичні вузли.

Герпес може протікати під маскою самих різних хвороб, наприклад, циститу або молочниці.

Традиційні антибіотики і протигрибкові препарати, ефективні при цих захворюваннях, абсолютно не допомагають у разі герпесу. У поєднанні з папилломовирусами певних типів, генітальний герпес стає одним з чинників виникнення раку шийки матки у жінок і раку простати у чоловіків.

Вірус простого герпесу 1-го типу викликає «лихоманку» на губах. Він же може вражати очі, гортань і глотку (герпетична ангіна). Головна мішень вірусу простого герпесу 2-го типу - статеві органи. Якщо ще зовсім недавно герпес обличчя і генітальний герпес, що вражає сечостатеву систему, жили самі по собі, то сьогодні, коли поняття оральний секс відомо кожному школяру, сфери впливу вірусів змішалися.

Хвороба цитомегалія, що ослабляє імунну систему і що приводить до важкої патології вагітності у новонародженого, - теж одна з іпостасей герпесу. Ті, хто підхопили герпес Зостера, можуть одержати одне з двох «задоволень»: діти — вітряну віспу, дорослі - оперізувальний лишай.

Останній, окрім сильних шкірних висипань дає ускладнення у вигляді запалення нервового вузла, в якому вірус «спав» з тієї миті, як проник в організм в дитячому віці. Правда, шкіра заживе (якщо її добре лікувати - за два тижні, погано - через два місяці), а ось біль може залишитися на довгі роки.

Герпес, як і ВІЛ-інфекція, пригнічує клітинний імунітет, розмножуючись в клітках білої крові, лейкоцитах і лімфоцитах. Як тільки ті перестають працювати, захисні сили організму слабшають, вірус ще більше розмножується.

Уникнути інфікування вірусом герпесу практично неможливо. Адже носій герпесу може бути заразним не тільки в ті моменти, коли вірус виявляє себе висипаннями на шкірі і слизових оболонках. Іноді інфекція взагалі ніяк не виявляється, а вірус виділяється із слиною, спермою, секретом шийки матки.

Якщо жінка з «лихоманкою» на губах зробить чищення обличчя, то вірус з губ може потрапити в кожну пору, вичищену косметологом. І почнеться герпес всього обличчя. Він може викликати сильні болі по ходу віток трійчастого нерва - у вушному проході, в щелеіи, больовий синдром за типом шийного радикуліту і стенокардії.

Герпес статевих органів іноді здатний спровокувати страшні болі у області тазового сплетіння у жінок і в проміжжі у чоловіків. І коли такі прояви бачать лікарі, які не знають особливостей вірусу, то починають лікувати не від нього, і історія може сильно затягнутися.

Сучасні методи ДНК-діагностики здатні виявити частинки вірусу і з високою точністю сказати, чи є у вашому організмі цей «звір». А ось відомостей про те, наскільки він активний, не дадуть. Для цього робиться спеціальний посів на вірус. Вагітним жінкам аботим, хто тільки планує стати мамами, рекомендують робити саме такі аналізи.

Варіант розвитку подій залежить від того, наскільки сильна у людини імунна система. Якщо герпес загострюється знову і знову, значить, в лінії оборони організму з`явився серйозний пролом.

Отже, найкращий, найдешевший і найдоступніший спосіб зміцнення організму - здоровий спосіб життя. Якщо захисні сили зовсім ослабіли, лікар може порекомендувати препарати, що стимулюють вироблення власного інтерферону.

І найголовніше - треба усунути причину, яка збила імунітет. Вийти, нарешті із стану стресу, відпочити, правильно харчуватися. Словом, потурбуватися про себе.

Тим, у кого лихоманка на губах або статевих органах виникає регулярно, частіше, ніж 3–4 рази на рік;

батькам, що мають герпес, у яких в сім`ї є маленька дитина;

тим, у кого хоч би один раз з`явився герпес очей;

дітям з частою лихоманкою на губах, під носом, в носі;

генітальний герпес треба лікувати у будь-якому випадку, особливо жінкам, підготовлюваним до вагітності

newsland.ru