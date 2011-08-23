Якщо у дитини лямбліоз...

Що загального між водопровідною водою, немитими фруктами і улюбленим кошеням? З їхньою допомогою малюк може підхопити неприємну інфекцію – лямбліоз. Причина цієї проблеми прості мікроорганізми лямблії.

Потрапляючи в організм людини, вони поселяються в тонкому кишечнику, де відбуваються найважливіші етапи перетравлення їжі. Тут паразити живуть за рахунок «господаря», вони прикріпляються до слизової оболонки кишечнику і, як губки, всією поверхнею всмоктують в себе поживні речовини. Їх присутність порушує мікрофлору кишечника, в ній знижується кількість потрібних біфідо і лактобактерій, а шкідливих мікробів і гриби стає більше.

У хворого малюка погіршується травлення і засвоєння їжі, шлунок і дванадцятипала кишка можуть запалитися – розвивається гастродуоденіт. Та і на загальному стані всього організму лямбліоз позначається не кращим чином, у малюків частіше виникає алергія і проблеми з кишечником, знижується імунітет.

У більшості випадків захворювання зустрічається у дошкільнят. Малюкам, які раз по раз намагаються тягнути в рот немиті пальчики, гризти нігті або тискати кішок і собак, підхопити інфекцію не складно. Заразитися можна і через погано вимиті овочі і фрукти, а ще частіше – через сиру воду. Адже лямблії можуть мешкати навіть у водопровідній воді, яку городяни звикли вважати безпечною для здоров`я.

Якщо лямблії потрапили в організм, це ще не означає, що людина обов`язково захворіє. Іноді вони ніяк не проявляють себе до певного часу, і «господар» навіть не підозрює, що в його організмі поселилися непрохані гості. Але у малюків, особливо у тих, у кого понижений імунітет, є хвороби шлунково-кишкового тракту, алергія або глисти, лямблії поселяються і розмножуються досить швидко.

Як же зрозуміти, що дитина підхопила інфекцію? У малюка пропадає апетит, його турбують нудота, гази, бурчання в животі. Порушується стілець: дитина частіше проситься в туалет, а іноді проноси і запори чергуються. На мові з`являється сірий наліт. По всьому тілу виникають червоні плями, що зудять, з якими не справитися звичайними мазями і кремами.

Якщо лямблії мешкають в кишечнику довго, хвороба набуває запущеної форми і картина міняється. Шкіра дитини стає сухою і блідою, може лущитися на долонях, підошвах і навколо губ; на шиї можуть виникнути темно-жовті плями. У деяких малюків інфекція проявляє себе як алергія – дрібним червонуватим висипом. Іноді у дітей починають свербіти і сльозитися очі, з`являється нежить.

Щоб малюк не підхопив інфекцію, привчіть його мити руки з милом після туалету і перед їжею. Не дозволяйте дитині пити сиру воду – тільки кип`ячену або відфільтровану. Якщо ви відправляєтеся на відпочинок разом з своїм чадом, стежите, щоб під час купання у водоймищах або басейнах він не ковтав воду. Особливо легко підхопити інфекцію в ставках і озерах, де вода застоюється. Добре мийте фрукти і овочі.

Поясніть дитині, що не можна цілувати собак і кішок, навіть домашніх, і дозволяти їм облизувати себе. Лямблії швидко розмножуються, коли в меню їх «господаря» багато вуглеводів. А ось білки вони, навпаки, неполюбляють. Отже постарайтеся, щоб малюк одержував більше м`яса, рибу і молочні продукти.

Задумайтеся, а чи здорові ви самі? Лямбліоз – «сімейна» хвороба, і якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом (наприклад, гастрит або виразка), варто теж перевірятися на інфекцію.