Сім секретів боротьби з апетитом

Серпень - найсприятливіший місяць для схуднення. По-перше, можна узяти відпустку і зайнятися собою. По-друге, достатньо овочів, фруктів і ягід, а вони - кращі союзники в цій справі. По-третє, погода дозволяє багато рухатися. По-четверте, раніше у слов`ян рік починався з 1 вересня, а Новий рік - привід почати нове життя. Вам ще недостатньо аргументів?

Кращі друзі дівчат

Наші кращі друзі - овочі, фрукти і ягоди. Порахуємо плюси. Перший - це смачно. З нехитрого набору продуктів можна приготувати не тільки сотні апетитних салатів, але і безліч гарячих страв, супів, десертів.

Другий плюс - малокалорійно. Можна з`їсти відро огірків, миску зелені і кошик томатів - і неначе нічого не їв. Можна день просидіти на одному кавуні - і при цьому худнути і промивати організм.

Третій плюс - поліпшується робота кишківника, а значить - і колір обличчя, і взагалі вигляд і властивості шкіри.

І, нарешті, четвертий - не гризе невгомонна совість, яка завжди полузадушено шипить, коли з`їси зайву скибочку шинки або тістечко.

До традиційного набору для літньої дієти (овочі плюс фрукти) останніми роками дієтологи все наполегливіше додають ягоди, особливо лісові, - чорницю, брусницю, журавлину, морошку. З`ясувалося, що в них містяться речовини (антиоксиданти і антоціани), які омолоджують клітини, покращують склад крові, забезпечують нас мікроелементами. Але й доморосла смородина і агрус теж не зіпсують серпневої дієти.

Отруєні водою

Останнім часом модною стала так звана водяна дієта. Це, власне, ніяка не дієта, а просто збільшене споживання води. Кожного разу, коли захочеться їсти, треба випити 50-100 г води, а за день випивати не меншого 2 літрів додатково до звичайного споживання рідин. Апетит зменшується - ви худнете.

Багато жінок захопилися цим на перший погляд простим і легким способом схуднути. І дійсно худнуть. Але такий метод і сам по собі викликав питання: надлишок води замість харчування, по-перше, розріджує шлунковий сік і тим самим уповільнює переварювання їжі. По-друге, серйозно навантажує нирки. По-третє, цілком може порушити водний-сольовий баланс в організмі, що погано для серця, головного мозку і судин... Але доводи розуму на жінок, стурбованих красою, діють погано.

Можливо, їх надоумить сумний приклад англійки Доун Пейдж. 52-річна пані в 2001 році за порадою свого дієтолога почала щодня випивати по 2,2 літра води на додаток до звичайного споживання і скоротила кількість солі в їжі в надії схуднути. Через декілька днів у неї почалися нудота і блювота, а потім вибухнув справжній епілептичний припадок.

У лікарні лікарі сказали, що він викликаний порушенням водний-сольового балансу, тобто отруєнням... водою. Від смерті Доун врятували, але у неї розвинулася епілепсія з порушеннями мови і інтелекту. Багаторічну судову тяжбу вона виграла - одержала 1,6 млн. доларів. Але здоров`я повернути вже не вийде. Отже обережніше з водою.

Три салати, два притупування

Якщо ви плекаєте надію, що літня фруктово-овочева дієта сама по собі гарантує схуднення і оновлення організму, то забудьте про це.

Тобто надбавки до ваги точно не буде, але щоб розлучитися з тим, що вже накопичене непосильною застільною працею, цього мало. Треба ще і багато рухатися. Але, погодитеся, свіжим літнім ранком або теплим літнім вечором це навіть задоволення - пройти пішки пару-трійку зупинок до метро, пробігтися в парку, пограти в теніс на дачі або, нарешті, освоїти стиль батерфляй на річці.

Користуйтеся літом на всю котушку, взимку вибратися на пробіжку або в басейн буде куди важче . Тим, хто терпіти не може бігати, не уміє грати в теніс або волейбол, хто боїться річкової води, можна порекомендувати просту фізкультуру для балерин. З`їли салат - постійте півгодини біля стінки, не торкаючись до неї ніякими частинами тіла. Дуже допомагає від живота.

Хочете худнути - пишіть!

Американці спостерігали за 1700 товстунами, які хотіли схуднути. Дві групи однаково слідували рекомендаціям дієтологів, ходили на психологічний тренінг, займалися фізкультурою. Але одній з них психологи веліли вести щоденник, в який записувати все, що вони з’їли за день. Друга половина щоденників не вела.

Автор дослідження доктор Дж Холліс відмітив, що чим більше і докладніше випробовувані ведуть щоденник, тим швидше вони худнуть. Через півроку група, яка вела щоденники, схудла в два рази більше, ніж їх товариші по дослідженню, які щоденників не писали. З цього психологи зробили висновок: записи в щоденнику дисциплінують охочих схуднути, стали свого роду внутрішнім контролером.

Щоб не відступити із завойованих позицій, запам`ятаєте секрети стримання апетиту:

Ніколи не сидіть довго за накритим столом: поїли - і вийшли. Чим довше сидите, тим більше з`їсте.

Дуже добре, якщо усередині обіду або вечері вас хтось або щось відволіче: телефонний дзвінок, нежданий візит, цікавий сюжет по ТБ. Повернувшись до тарілки, ви виявите, що вже ситі - це сигнал про їжу дійшов нарешті до мозку. Може, варто робити таку перерву?

На перший поклик голоду краще відповісти не супом і не другим, а овощем або фруктом - потім точно з`їсте менше.

Апетит знижують м`ята, петрушка, сливи, інжир - у вигляді відварів. Досить випити півсклянки будь-якого - голодні спазми шлунку утихнуть.

Знижує апетит часник - його варто додавати в овочевий салат. Звичайно, вам не варто потім спілкуватися з начальством або цілуватися. Втім, запах часнику можна відбити декількома гілочками петрушки або скибочкою лимона, розжованими після їжі.

Стакан овочевого соку або мінералки, випитий дрібними глотками перед їжею, зменшать з`їдене на третину.

Уникайте пекучих приправ, прянощів, гострих закусок, кави - того, що збільшує апетит і викликає посилене виділення травних ферментів.

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