Чим небезпечні знежирені продукти

Як часто можна почути поради людям, що худнуть і стежиать за своєю фігурою, щодо того, що їм слід вживати жирні продукти. А чи й насправді так корисна знежирена їжа?

Що ж стосується фахівців з усього світу, то вони не поділяють такої думки, і навіть більше, адже на їхню думку, продукти з низьким вмістом жирів, являють реальну і досить серйозну загрозу для здоров`я кожного з нас. Зокрема, в зону особливого ризику потрапляє наша серцево-судинна система.

Справа в тому, що регулярне споживання знежиреної їжі чинить негативний вплив на еластичність судин, значно знижуючи її, порушується і згортання крові, крім цього виявляється несприятливий вплив і на тонус міокарда, що в підсумку може стати причиною розвитку інфаркту.

Тому рекомендують людям, що страждають серцево-судинними захворюваннями, відмовитися від вживання продуктів, позбавлених жиру.

Ви можете задати цілком резонне питання щодо рівня холестерину в крові, який, як відомо, безпосередньо пов`язаний з жирною їжею. Але ж, згідно з проведеними дослідженнями, так званий, «поганий» холестерин міститься далеко не у всіх продуктах, наприклад, зверніть увагу на ті з них, які багаті, одночасно з жирами, змістом у своєму складі і білків.

Зокрема, це червоне і біле м`ясо, незбиране молоко і сири, курячі та перепелині яйця, а також морозиво, виготовлене з натурального молока і вершків, містять набагато більшу кількість «доброго» холестерину, ніж «поганого».

Адже саме він є життєво необхідним, та й просто незамінним ля забезпечення нормального функціонування серцево-судинної системи.

Дослідникам вдалося, експериментальним шляхом, довести факт того, що знежирені продукти, такі, як морозиво, сметана, сир, молоко, кефір, як і інші варіанти, позбавлені жирів, підвищують ризик виникнення інфаркту міокарда не менш, ніж на тридцять відсотків.

Причину того, що відбувається вчені вбачають у тому, що, позбавляючи свій харчовий раціон жирів, багато людей починають вживати більше продуктів і страв, багатих на вуглеводи.

Сміливо в своє меню пісне м`ясо, молочні продукти, сири, продукти з жирними кислотами Омега-3, а це оливкова олія, риба, морепродукти.

Звичайно ж, не позбавляйте себе овочів, багатих вітамінами і клітковиною, і корисних глюцидів; продуктів, які представляють собою, так звані "повільні" вуглеводи, тобто, мова йде про необроблений рис, макаронні вироби з твердих сортів пшениці, хліб з висівок і борошна грубого помелу.

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