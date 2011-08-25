Чим ризикують любителі солоного

Сіль в обсягах більше однієї чайної ложки на день при сидячому способі життя підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, повідомляє журнал Neurobiology of Aging.

Протягом трьох років канадські вчені з Університету Торонто спостерігали за 1.262 здоровими чоловіками і жінками у віці від 67 до 84 років. Дослідники відстежували споживання солі і фізичну активність, а також оцінювали психічне здоров`я на початку дослідження і раз на рік протягом всього терміну експерименту.

Результати експерименту показали, що любов до солі разом з малорухливим способом життя завдає серйозної шкоди когнітивним функціям головного мозку (пам`ять, увага, мова, рахунок, мислення і т.д.). Під цей опис ідеально підходить вбивання часу перед телевізором під чіпси та солоні горішки. Сама по собі знижена фізична активність на якості роботи мозку практично не відбивається.

Підвищений рівень споживання солі був визначений як 3.090 мг чистого натрію в день (7,7 г солі), що становить трохи більше однієї чайної ложки. Це еквівалентно 15 пакетам чіпсів, або трьом з половиною Біг Макам, або майже двом повноцінним сніданкам «по-англійськи». Вчені відзначають, що у деяких учасників експерименту цей показник був перевищений в три рази. До речі, Агентство з харчових стандартів Великобританії рекомендує дорослим з`їдати не більше 6 г солі в день. Для дітей віком від 1 до 3 років цей показник складає не більше 2 г на день, від 4 до 6 років - 3 г, і від 7 до 10 - 5 р. Середній дорослий британець перевищує свою норму і вживає 8,6 г солі щодня.

Більш ранні дослідження показують, що скорочення солі в раціоні на 3 г на день - еквівалент шести скибкам хліба - знижує ризик серцево-судинних захворювань на 25%. Проте зовсім від солі відмовлятися теж не можна. Безсольові дієти, при яких відбувається вимивання іонів натрію з організму, теж підвищують ризик хвороби Альцгеймера.

www.medzapros.ru



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