Чи потрібно видаляти папіломи

За своєю структурою папілома є доброякісною пухлиною. Розвивається вона з епітелію і виступає над його поверхнею у вигляді невеликого горбка. У багатьох випадках папілома утворюється внаслідок інфікування вірусом папіломи людини. Сучасна медицина нараховує більше 50-ти різновидів цього вірусу.

Незважаючи на те, що це утворення є доброякісним, видалення папіломи необхідно по ряду причин. У першу чергу, будь-яке новоутворення на шкірі може викликати подразнення, піддаватися ушкодженню і просто бути косметичною вадою. Крім того, папіломи можуть становити загрозу щодо виникнення злоякісних утворень. Безумовно, бити тривогу при появі папіломи не варто - це зовсім не симптом розвитку онкологічного захворювання.

Вибирати слід медичний центр з відповідним досвідом роботи, ліцензією і гарною репутацією на ринку. Видалення папіломи здійснюється різними способами. Традиційний спосіб - хірургічне видалення папілом. Його недоліком є ​​поява рубців після процедури. Достатньо ефективною, але дуже болючою процедурою є видалення папілом за допомогою електричного струму. Для видалення також застосовуються різні кислоти і рідкий азот.

Найсучаснішим і безболісним методом видалення папілом в даний час вважається вплив на новоутворення за допомогою лазера. Ця методика дозволяє швидко і без дискомфортних для пацієнта відчуттів видаляти папіломи, а також не залишає рубців або шрамів. Тим не менше, для того, щоб вибрати оптимальний спосіб видалення папіломи, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

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