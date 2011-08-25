Класичні симптоми інфаркту

Гострий біль у грудях ще не свідчить про серцевий напад, а справжній інфаркт може перебігати майже безболісно, ​​пише журнал Annals of Emergency Medicine.

Вчені проаналізували дані по 3.306 пацієнтам (57% жінок), що надійшли у відділення невідкладної допомоги лікарні при Університеті Пенсільванії зі скаргами на біль у грудях. Середній вік хворих склав 51 рік. Рівень болю оцінювався за десятибальною шкалою, виходячи із записів у медичній картці.

За результатами досліджень, вірогідність розвитку інфаркту міокарда у пацієнтів з найсильнішим болем у грудях була такою ж, як у хворих із слабкими больовими відчуттями. Біль, що триває більше години, теж виявився ненадійною діагностичною ознакою.

«Якщо біль у грудях не дуже сильний, це ще не означає, що у вас немає інфаркту», - пояснює керівник дослідження Анна Марія Чан (Anna Marie Chang). «Будь-який біль у грудях має бути причиною для занепокоєння, оскільки виразно говорить про серйозні проблеми зі здоров`ям. Необхідно негайно звернутися за медичною допомогою », - підтримує її лікар швидкої допомоги Джеймс Фельдман (James Feldman) з Бостонського медичного центру.

Серед класичних симптомів інфаркту - біль або тиск у грудях, задишка, нудота, блювання, запаморочення. Проте біль при інфаркті може також віддавати у груди, руку, щелепу, спину або живіт.

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