Клубний наркотик зупиняє ріст ракових клітин

Співробітники Університету Бірмінгема заявляють: таблетки "екстазі" здатні впливати на ракові пухлини, повідомляє "NEWSru Israel". Протягом шести років вчені досліджували вплив метілендіоксиметамфетаміну на ракові клітини. Результатами своїх досліджень вони поділилися на сторінках журналу Investigational New Drugs.

Отже, дослідники стверджують, що так званий клубний наркотик "екстазі" має право претендувати на звання нових ліків від онкологічних захворювань крові. Треба сказати, фахівці дізналися про такі властивості наркотику зупиняти зростання ракових клітин ще в 2006 році. Але працювала лише дуже висока, смертельна для людини концентрація сполуки.

Всі шість років разом з колегами з Університету Західної Австралії вчені намагалися створити метілендіоксиметамфетамін, що вирізняється ефективністю і безпекою. Була отримана нова формула. Вона виявилася в сто разів токсичною для раку в порівнянні з колишньою, що дозволяло зменшити дозування препарату. "Екстазі" нової формули прикріплюється до жирної оболонки ракової клітини, розчиняючи її і призводячи до загибелі. Експеримент показав: ліки гарантували 100% загибель ракових клітин при лейкемії, лімфомі та мієломі.

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