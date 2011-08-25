Кавунова дієта

Правила кавунової дієти нехитрі. Найголовніше - правильно розрахувати кількість з`їденого кавуна.

Головна формула кавунового схуднення: 1 кг кавуна на 10 кг маси тіла на добу. Дієта досить жорстка, так як всі інші продукти заборонені. Пити рекомендується тільки негазовану питну воду і зелений чай.

Що стосується термінів дієти, то не можна сидіти на ній довше 5 днів. Такий термін - оптимальний для позбавлення від шлаків, непотрібних солей та зайвої води.

Не кожен може їсти цілий тиждень тільки кавуни, тому існує варіант дієти з поблажками. Згідно цій дієті, до кожного прийому їжі можна додавати до двох шматків житнього хліба. Крайня межа такої дієти - 8 днів.

Щоб закріпити отриманий результат, необхідно правильно вийти з кавунової дієти. Для цього потрібно їсти нежирні білково-вуглеводні продукти протягом 10 днів після її закінчення. Дозволяється їсти фрукти і овочі в будь-якому вигляді, крупи, курку, сир, яйця.

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