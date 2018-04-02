Професор Риков: Консультація офтальмолога необхідна за будь-якої патології організму

Про стан та проблеми української офтальмології в інтерв’ю УНІАН розказав головний офтальмолог МОЗ України, головлікар Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» професор завідувач кафедри офтальмології НМАПО ім.П.Л.Шупика Сергій РИКОВ.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ - КОРОЛЕВА ХІРУРГІЇ

Сергію Олександровичу, цьогоріч виповнюється 30 років як ви працюєте офтальмологом. Тисячі людей дякуючи вам бачать цей світ. Як ви обрали саме цю професію?

З чотирьох років я казав, що буду лікарем. Мої родичі пам’ятають, що бігав за жабами, дивився як вони створені, бридко не було. У мене не було проблеми який твір написати – про Платона Кречета, зрозуміло. На яку олімпіаду поїхати? З біології! Я дитячий хірург, і після ординатури обрав офтальмологію. Офтальмологія вважається королевою хірургії. Це - делікатна професія, де все робиться під мікроскопом. Між іншим, наш вчитель – професор Сергій Головін, писав яким має бути офтальмолог, з якої сім’ї… У цієї людини світлі очі, довгі пальці, світла шкіра, приємна посмішка… Офтальмолог дивиться своїми очима в інші, щоб виявити діагноз. Я не міг би назвати загальної патології, де не потрібна консультація офтальмолога.

Центр мікрохірургії ока відомий як один із найкращих офтальмологічних центрів. Багато хто хоче потрапити сюди на лікування. Чи вдається прийняти усіх, якщо є черга – скільки чекати?

У нас немає черги на лікування, бо відшарування сітківки ока – це невідкладний стан. Глаукома – також невідкладний стан. Планова операція може бути з приводу катаракти. Ми госпіталізуємо пацієнтів по прибуттю. У нас 138 офтальмологів, із них 68 - мають вищу категорію - кандидатські, докторські дисертації. Ми можемо оперувати і ввечері, і вночі. На сьогодні черг немає, бо відкрилося багато приватних офтальмологічних клінік. І скоро ми будемо відповідати європейським показникам, бо в Європі 80% катаракти оперується в приватних клініках, а 20% - це соціальні пацієнти.

В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ З ПЕРВИННОЮ ДІАГНОСТИКОЮ

Як ви оцінюєте рівень української офтальмології, у порівнянні з розвиненими країнами?

У європейських країнах більше діагностичного обладнання…Але і в Америці, і в інших країнах, ніхто не задоволений системою охорони здоров’я: завжди не вистачає грошей. І в розвинених країнах стоять черги на платне лікування. На лікування катаракти у Європі листи очікування – від 8 місяців до 1,5 року.

У нас завжди проблеми з первинною ланкою, з сімейними лікарями, тобто це первинна діагностика в поліклініках. Йдеться про укріплення діагностичної бази, щоб вчасно виявляти патології, які можуть призвести до інвалідності. Для цього нам треба створити стандартний набір обладнання в поліклініках. В наказі Міністерства здоров’я є додаток, де прописано обладнання, яке має бути у поліклініці. Не всі поліклініки мають потрібне обладнання. Цим ми відрізняємося від європейського взірця.

Є проблема в Україні й щодо надання офтальмологічної допомоги недоношеним діткам. У кожній області у відділенні немовлят з низькою масою тіла має бути ретинальна камера. Дітям, які народжуються масою менше півтора кілограма, в перший тиждень мають робити фотографію очного дна. Навіть найдосвідченіший лікар може не побачити цієї патології у півторакілограмової дитини. А от камера збільшує картинку очного дна і ми бачимо деталі, стадійність захворювання. Якщо своєчасно провести лазерне лікування, то процес розвивається назад. Якщо ми це не побачимо – дитина буде сліпою. І таких дітей – сліпих на обидва ока може бути до двохсот на рік. В одному із інтерв’ю глава парламентського комітету з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтеєва пообіцяла, що кожна область у найближчі роки отримає ретинальні камери. Надіємося на це.

Цього року було збільшено бюджетні видатки, чи відчула це офтальмологічна галузь?

Відчули. Проводився тендер на закупівлю витратних матеріалів на операції для малозабезпечених людей і пільгової категорії – на 1,5 млн. грн. – для важких пацієнтів з відшаруванням сітківки, складними катарактами, глаукомами. Також ми включені до переліку лікарень, що обслуговуватимуть «Євро-2012». Планується виділити біля 2 млн. грн. на підготовку відділення і операційного блоку.

НАШУ КРАЇНУ ЗНАЮТЬ ЗА ІНСТИТУТОМ ФІЛАТОВА В ОДЕСІ

Чи є в Україні фахівці, які мають сучасні наукові розробки світового рівня?

Із відомих фахівців у галузі сучасних лазерних технологій – це Наталія Володимирівна Пасічнікова, директор інституту імені Володимира Філатова в Одесі. Її молоді колеги відомі у Європі - це Володимир Олександрович Науменко, Король Андрій Ростиславович… На оперативних втручаннях при вроджених катарактах спеціалізується Боброва Надія Федорівна, керівник дитячого центру інституту Філатова. У Києві – це член-кореспондент медичної Академії Наук Сергієнко Микола Маркович. Він має декілька відомих у світі розробок моделей штучного кришталика. Професор Кондратенко Юрій Миколайович – у нього є наукові дослідження при ускладнених катарактах. Сук Святослав Анатолійович має унікальні публікації з лазерних технологій, визнаних в Америці. Я виступив співавтором цієї розробки. Є розробки в Харкові – професор Павло Андрійович Бєздєтко – займається науковими розробками в офтальмологічній фармації. І багато інших.

На сьогодні єдиний інститут, по якому знають Україну – це інститут імені В.Філатова в Одесі. Це академічний інститут, де лікувальний процес обов’язковий, але головне його завдання – вивчення актуальних проблем офтальмології та розробка сучасних методик лікування.

Щодо практики - це Центр мікрохірургії ока у Києві, де 96% хірургічної активності: із 100 пацієнтів – 96 оперуються.

До нас приходять найскладніші пацієнти – з ускладненими катарактами, задавненими глаукомами, травмами. Побільшало істотно пацієнтів з відшаруванням сітківки. У цьому році плануємо відкрити ще одне відділення з лікування сітківки. Підготували спеціалістів, які на європейському рівні оперують цю патологію. Дороговартісне не тільки обладнання, але й підготовка хірурга, на яку треба від 7 до 8 років.

ВСІ СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПРИЧИНЯЮТЬ ПОГІРШЕННЯ ЗОРУ

Які очні патології лідирують в Україні?

Серед патологій, що призводять до інвалідності, на першому місці - глаукома, на другому – судинна патологія, на третьому – травма ока. Тобто навіть онкозахворювання знаходяться на 6-7 місці. Загальна диспансерна група з глаукоми – це близько 250 тис. людей. Стільки ж - невиявленої глаукоми. Близько півмільйона пацієнтів на рік можуть осліпнути, якщо своєчасно не діагностувати хворобу і не провести профілактичні заходи. Люди забувають, що в 40 років мають йти до офтальмолога – виміряти внутрішньоочний тиск і перевірити гостроту зору.

Нічого страшного в діагнозі глаукома сьогодні немає. Якщо в 40 років лікарі виявили ознаки первинної глаукоми, і якщо лікуватися, людина буде бачити ще 40 років. Якщо не лікуватися, можна втратити зір за 10-12 років.

Є проблема, коли хворі з глаукомою крапають око краплями рік-півтора, потім полишають лікування чи змінюють краплі на дешевші. Як наслідок згодом сліпнуть.

Інша небезпечна хвороба – судинна патологія ока. Всі судинні захворювання організму призводять до погіршення зору. Це гіпертонічна хвороба, на яку хворіє 50% людей після 45 років. При підвищеному тиску судини не витримують напруження – стають крихкими, і людина втрачає зір. При цукровому діабеті через надлишок цукру розростаються судини, так само і в оці. Що більше цукру в крові – то вища імовірність осліпнути. Якщо своєчасно ми бачимо, що починають розростатися судини, ми їх приварюємо і утримуємо ситуацію під контролем. Якщо у пацієнта задавнена стадія, тоді ми вже нічим не можемо допомогти, лише знімаємо больовий синдром.

БІЛЬШІСТЬ ОФТАЛЬМОЛОГІВ - ВІРУЮЧІ ЛЮДИ

У вашому кабінеті чимало ікон. Допомагає Вам віра у медичній практиці?

Ікони дарують ченці та насельниці монастирів і люди, яких ми лікуємо. Ми впевнені, що благодать Господня з нами. У лікарні невеликий відсоток ускладнень, і слава Богу, не помирають пацієнти. Мабуть, тому що за нас моляться. Ви бачите ікони Матері Божої Зимненської, Споручниці Грішних, Почаївська, Подільська… І я хочу сказати, що вони дуже швидко змінюються. Тут немає Пантелеймона Цілителя. Через те, що він тут довго не затримується - я часто дарую цю ікону дітям.

Перед складними операціями читаєте якусь особливу молитву?

Більшість офтальмологів - віруючі люди. А якщо забудеш прочитати - починаються ускладнення. У кабінеті Володимира Філатова висіла ікона Пантелеймона Цілителя. Коли він йшов в операційну, то запалював лампадку, читав тропар. А після операції дякував Богові. Він був прихожанином церкви Андріана та Наталії на Французькому бульварі у Одесі. Православне коріння у офтальмології глибоке.

Чи знаєте ви випадки, коли по вірі люди прозрівали?

Ми маємо кабінети по профілактиці сліпоти при Зимненському жіночому монастирі на Волині, в Головчинцях – на Хмельниччині. Там надаємо допомогу і дітям, і всім нужденним. Настоятелька Зимненського монастиря розповідала, що колись до храму привели дитину з вродженою вадою зору.. Після того як батьки приклали дитину до ікони Матері Божої Зимненської, вона прозріла.

ЛЮДИНІ НЕ МОЖНА ДИВИТИСЯ НА СОНЦЕ

Що шкідливо для наших очей? Декілька порад від головного офтальмолога…

Шкідливі для наших очей усі зовнішні чинники – телевізор, кондиціонер, погана екологія, Сонце… Людині не можна дивитися на Сонце. Влітку не можна дивитися на Сонце в зениті. Воно надзвичайно активне і фокусується на сітківці ока. Діти дивляться на сонечко, але 6 секунд достатньо, щоб отримати опік сітківки. Треба привчати дітей до окулярів, що захищають від сонячних променів – це елемент гігієни. Затемнення окулярів має бути від 30 до 70 відсотків. В середньому - 60-70 відсотків. Якщо немає окулярів – треба дивитися на горизонт. І через 35-40 хвилин око самозахищається.

Можу також дати добру пораду для людей, які працюють за комп`ютером. У моніторі є функція обрати фон. Синій фон подразнює сітківку, він токсичний, а зелений – фізіологічний. Краще читати з сірого чи зеленого фонів. І кліпати очима 18 раз на хвилину, тоді око зволожується. Всесвітня організація оптеометристів рекомендує через кожні 2 години роботи за комп’ютером крапати в око штучну сльозу.

Розмовляла Анна Горпинченко.