До Нью-Йорка наближається ураган "Айрін", людей евакуюють

Евакуація жителів почалася в місті Лонг-Біч в околицях Нью-Йорка у зв`язку з наближенням урагану "Айрін".

Як передає РІА «Новости», ураган третьої категорії небезпеки за шкалою Саффіра-Сімпсона "Айрін" уже пройшов через територію Куби, Гаїті, Пуерто-Ріко, Домініканської Республіки. Швидкість вітру, що супроводжує ураган "Айрін", перевищувала 193 кілометри на годину. Стихія викликала зливи, підтоплення, а сильний вітер став причиною падіння дерев і розривів на лініях електропередачі, є жертви. На Нью-Йорк, як очікується, "Айрін" обрушиться в ніч із суботи на неділю. У місті й околицях вже йде дощ, який посилюється.

Деякі жителі вже почали залишати місто, аби не потрапити в пробку в разі команди про обов`язкову евакуацію - Лонг-Біч пов`язаний з материком єдиним мостом.

Губернатор сусіднього з Нью-Йорком штату Нью-Джерсі Кріс КРІСТІ в прямому ефірі оголосив надзвичайну ситуацію у зв`язку з наближенням урагану і негайне розгортання рятувальних підрозділів у прибережній зоні. Він рекомендував жителям літніх будиночків залишити їх з метою безпеки.

Телеканали попереджують громадян на всьому Східному узбережжі США про готовність до наближення урагану, рекомендуючи зробити всі необхідні покупки, забезпечивши, насамперед , запас питної води й медикаментів. Серед речей першої необхідності - ліхтарі, оскільки ураган може пошкодити лінії електропередач.

Раніше евакуацію жителів через ураган "Айрін" почав американський штат Північна Кароліна.