Якщо дитина їсть землю...

Багато дітей мають звичку їсти землю або пхати до рота брудні руки. Тепер батьки можуть не хвилюватися. Вчені довели: у цьому немає нічого страшного, пише The Times of India. Бруд або глина позитивно позначаються на роботі шлунка.

Треба сказати, що геофагія, або поїдання землі, поширена в багатьох культурах практично по всьому світу. Співробітники Університету Корнелл в Нью-Йорку вивчили більше 480 свідчень місіонерів, лікарів, дослідників. Був зроблений висновок: бруд і земля виступають в ролі щита проти паразитів і рослинних токсинів.

Також люди можуть їсти бруд, тому що в ньому, насправді, міститься багато поживних речовин. У землі можна знайти залізо, цинк, кальцій. Керівник дослідження лікар Сера Янг констатує: перше письмове свідчення про геофагію було складено більше 2000 років тому. Його автор - Гіппократ.

Згідно зі статистикою, геофагія найчастіше реєструється в сільських або доіндустріальних суспільствах серед дітей та вагітних жінок. Нерідко земля і глина застосовується для лікування розладів шлунково-кишкового тракту типу діареї. В окремих випадках геофагія розвивається у хворих на шизофренію, депресію і психопатію.

meddaily.ru