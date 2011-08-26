Спиртне перед сном - дуже шкідливо

Алкоголь, що вживається перед сном, впливає на серцевий ритм і сам сон, з`ясували експерти. Співробітники медичної школи Університету Акіта, госпіталю Сайсейкай в Нагасакі і госпіталю Кайсейкай в Акіта провели дослідження за участю 10 студентів чоловічої статі, повідомляє Medical News.

Добровольцям давали малі дози, великі дози алкоголю або взагалі не давали пити перед сном. Виявилося, великі дози скорочували тривалість фази швидкого сну. У результаті сон був неглибоким протягом решти половини ночі. Це також впливало на частину мозку, що контролює тіло під час сну. Тобто, алкоголь порушував механізм, що дозволяє тілу за ніч відновитися.

Лікар Йохей Сагава з відділення нейропсихіатрії Університету Акіта так коментує виконану роботу: "Хоча перша половина сну після вживання алкоголю здається цілком задовільною, загальна оцінка показує, що спиртне, швидше, провокує безсоння, ніж гарантує міцний сон. А хороший сон необхідний для нормального регулювання процесів в організмі. Тому поганий сон, викликаний алкоголем, здатний привести до проблем з травленням або функцією статевого збудження ".

meddaily.ru