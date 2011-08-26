Дорога до роботи травмує жіночу психіку

Сучасним жінкам важко добиратися до роботи з психологічної точки зору. Дорога є ще одним пунктом в списку стресових факторів і навантаження у вигляді дітей і необхідності стежити за будинком. На чоловіків же це не робить настільки негативного ефекту, хоча дорога до роботи і назад зазвичай займає більше часу, пише The Guardian.

На думку вчених, великий вантаж щоденних справ і обов`язків робить їх більш чутливими по відношенню до тиску, який відчувається під час поїздки до роботи. Співавтор відповідного дослідження професор Дженніфер Робертс з Університету Шеффілда констатує: "Ми знаємо, що зазвичай у маршрут свого пересування жінки, а особливо жінки з дітьми, включають такі пункти як продуктовий магазин і дитячий сад. Необхідність забрати дитину, сходити за продуктами, - все це створює стресову ситуацію ".

Даний висновок був опублікований в статті, що вийшла на сторінках журналу Journal Of Health Economics. Треба сказати, найбільше страждали жінки, що мали дітей дошкільного віку. На них такий тиск в чотири рази справляв більший вплив, ніж на чоловіків з дітьми того ж віку.

meddaily.ru