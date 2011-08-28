Вибух на турецькому курорті Кемер: постраждали 15 осіб

В результаті вибуху у турецькому курортному місті Кемер постраждали 15 осіб, зокрема семеро росіян, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Генерального консульства РФ в Антальї.

"Постраждали 15 чоловік, з них семеро росіяни. Вони одержали легкі поранення - посікло галькою", - сказав представник генконсульства.

За його словами, шестеро росіян зараз перебувають у госпіталі, одного після надання меддопомоги вже виписали.

Вибух стався на пляжі готелю Olympus, є постраждалі, повідомив агентство очевидець події. Вибух стався близько десяти годин ранку, прямо серед лежаків готелю.

За попередніми даними, вибухнув вибуховий пакет, поліція розслідує надзвичайну подію



ria.ru