У Кемері підірвали шумову гранату

На турецькому курорті Кемер сьогодні вранці була підірвана шумова граната, легкі поранення отримали троє російських туристів.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Майя ЛОМІДЗЕ.

Раніше повідомлялося, що вибух стався на пляжі одного з готелів курортного міста. За даними Генерального консульства РФ в Анталії, поранені 15 осіб, зокрема семеро росіян.

М.ЛОМІДЗЕ уточнила, що вибух стався на міському пляжі, а не на готельному, серед дев`яти постраждалих - троє росіян. Міський пляж Кемера, на якому все відбулося, знаходиться поблизу готелю "Вікінг Стар".

Представники туристичних компаній, що працюють в Туреччині, повідомляли, що вибухнути міг балон побутового газу, але представник АТОР заявила, що вибухнула шумова граната.

"Всього від вибуху шумової гранати, як стверджують джерела в Туреччині, постраждали дев`ять чоловік, шість з них - туристи з Європи, троє - з Росії. При цьому п`ять європейців постраждали серйозно", - сказала М.ЛОМІДЗЕ.

Це вже другий вибух в Анталії за останні дні. До цього опіки від вибуху петарди одержали декілька осіб, які перебували неподалік.

ria.ru/