У Нью-Йорку бушує ураган «Айрін»

Ураган «Айрін», знижений за силою до тропічного шторму, бушує у Нью-Йорку.

Швидкість вітру усередині циклону становить близько 120 км/год, і, за словами синоптиків, верхні поверхи хмарочосів відчувають стихію повною мірою, повідомляє «Голос Америки».

У місті вперше за всю історію не працює метро, не ходять автобуси і потяги, закрито всі три аеропорти, скасовані тисячі рейсів.

Напередодні влада евакуювала близько 375 тисяч осіб з найнебезпечніших частин міста.

Національний метеоцентр США прогнозує, що у кінці дня «Айрін» залишить Нью-Йорк і рушить у бік Бостона, а звідти - до Канади.

Стихія вже ударила по самим густонаселеним штатам країни. У Північній Кароліні та Вірджинії близько мільйона будинків і підприємств залишаються без електрики. Стільки ж – в Меріленді, Делавері, Пенсільванії, Нью-Джерсі і Вашингтоні, де пошкоджено багато ліній електропередач. Знеструмлені реактори двох АЕС. Як повідомили компетентні структури, витоку радіації не сталося, а пошкодження класифікуються як «нестандартні події».

Як повідомляв УНІАН, в результаті урагану "Айрін" в США загинули десять чоловік.