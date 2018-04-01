Ранній кавун або незрілий, або «хімічний»

Ось і знову з`явилися кавуни, і як завжди раніше, ніж їх очікували. Смугаста ягода, звичайно, штука корисна. І спрагу втамовує і шлаки виводить, але все це стосується стиглих кавунів, які повинні з`явитися тільки до середини серпня. Від ранніх чекати користі не доводиться, особливо, нашому шлунку.

Річ у тому, що більшість сортів кавунів визрівають тільки до кінця серпня. Тому ягоди, які продаються раніше, швидше за все, можуть бути або недостиглими, або вони простимульовані нітратами чи іншими азотними добривами.

Ранні ж кавуни, як правило, вирощені в парниках або на відкритому ґрунті, щедро присмаченому стимуляторами росту, хімікатами, різними покращувачами смаку і кольору, щоб можна було встигнути зібрати два, а то й три урожаї. І таке «накачування» може згубно впливати на наше здоров`я.

Небезпеки, в основному три: нітрати, пестициди і солі важких металів. Першими отруїтися можна, але складно, оскільки з’їдені нітрати відразу про себе знати не дадуть, але в організмі накопичуватимуться. Отже, який за рахунком кавун виявиться останньою краплею, що спровокувала шлунково-кишкові проблеми, вирахувати важко. А діти постраждають першими.

Важливо пам`ятати, що нітрати скупчуються в шкірці і прилеглій до неї незрілій частині плоду. Про їх присутність говорять жовті (а не біло-рожеві) прожилки в м`якоті кавуна. Накопичення в організмі солей важких металів теж відразу не позначиться, але надалі може виявитися різними хворобами, навіть онкологічними.

Інша справа - пестициди. Симптоми отруєння ними не примусять себе чекати: біль у шлунку, діарея, температура, пітливість і слабкість.

А будь-які ягоди обробляти пестицидами заборонено, оскільки через швидкість дозрівання плодів ця хімія не встигає розкластися на елементи.

Втім неправильно чинимо і ми, коли не звертаємо уваги на всі застереження, з якими звертаються до нас фахівці, і про які написано вище. Дуже вже хочеться кавунчика, а у продавців такий чесний вигляд, коли вони говорять про аномально теплу погоду і особливий сорт ягоди.

Тому, щоб одержати від кавуна користь, потрібно, як мінімум навчитися його вибирати. Спершу придивіться до місця, де ви зібралися купувати ласощі. Місце торгівлі має бути огородженим, знаходитися під навісом, кавуни - розкладені на товарних лотках, а не звалені в купу на землі.

Сезонним торговцям забороняється продавати баштанні культури частинами, надрізати і тим більше розрізати їх, навіть якщо покупець наполягає. Річ у тому, що на поверхні кавуна скупчується величезна кількість бактерій, а водна м`якоть кавуна - чудове середовище для їх розмноження.

На партію товару продавець повинен мати підтверджуючі якість і безпеку документи (не прострочені), видані органами держсанепідемстанції того району або міста, звідки привезені кавуни.

Переконалися, що з місцем торгівлі все гаразд? Можна приступати до вибору. Досвідчені любителі кавунів часто радять:

- брати ягоду з жовтим (не зеленими) хвостиком і «попкою» - це означає, що кавун зірвали, коли він вже дозрів. Жовтим (а не білим) має бути і земляна пляма на боці кавуна.

- купувати яскравий кавун. Чим контрастніші темні і світлі смужки, тим краще.

- звертати увагу на розмір. Побоюйтеся дуже маленьких і дуже великих в порівнянні з сусідніми кавунами. Перші явно чогось недоотримали, а другі навпаки, “об`їлися” добрив.

- навіть від легкого клацання кавун повинен резонувати. Це відбувається тому, що м`якоть зрілого кавуна має мікропорожнечі.

Правда. Ру