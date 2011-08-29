Кому не можна їсти яблук

Небажано їсти сирі яблука людям з виразковою хворобою, особливо 12-перстої кишки. Кислота, що міститься в яблуках, дратуватиме слизисту хворого. Хоча, можна з`їсти одне яблучко після їжі, воно не пошкодить.

Не варто також їсти кісточки з яблук - в них є небезпечна синильна кислота, - і пити заварене листя яблуні, як чай, у людини можуть з`явитися ознаки цукрового діабету.