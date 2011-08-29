Через витік хлору в басейні постраждали діти

У Німеччині внаслідок витоку хлору в басейні постраждали 17 осіб, у тому числі діти.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався сьогодні в містечку Маркт-Індерсдорф в Баварії.

Після того, як відвідувачі басейну стали скаржитися на задуху і різь в очах, його співробітники викликали рятувальні служби і поліцію. Взяті проби води показали наявність у ній підвищеного вмісту хлору.

На даний момент всі постраждалі госпіталізовані. Інформація про те, наскільки серйозний їх стан, поки не надходила.

Витік небезпечної речовини, що використовується для знезараження води, стався через дефект у технічному обладнанні басейну, повідомили в поліції.