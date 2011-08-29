Чого робити не можна, якщо дитина захворіла?

Дитина захворіла... Це завжди стрес для батьків. Мами прагнуть полегшити страждання дитини всіма можливими способами. Цьому сприяє загальна доступність ліків. Часто це призводить до сумних наслідків.

Пам`ятайте:

При високій температурі:

- Не варто обтирати дитину оцтом, спиртом або обкладати холодними грілками. Спирт дуже добре проникає в організм через шкіру і може викликати отруєння дитини.

- Не допускайте підвищення температури вище 38°С у дитини, що перенесла фебрильні судоми, після складної пологової травми, хвору на епілепсію, з підвищеним внутрішньочерепним тиском. До візиту лікаря обов`язково знижуйте температуру за допомогою жарознижувальних засобів;

- Не давайте аспірин дитині до 12 років, яка захворіла на вірусну інфекцію (грип, ОРВІ, вітряну віспу тощо). Це може зумовити розвиток украй небезпечного синдрому Рея (ураження печінки і головного мозку);

- Не слід «парити» ноги дитині з високою температурою;

При болю в животі, проносі:

- Не застосовуйте болезаспокійливі препарати — це може значно утруднити діагностику. Болезаспокійливі ліки можуть приховати прояви хірургічних хвороб (апендициту, гострого холециститу і інших);

- Не застосовуйте грілку, оскільки це може підсилити запалення і спровокувати різке погіршення стану дитини;

- Не робіть клізму з гарячою водою, особливо при підвищенні температури;

- Не давайте дитині при проносі закріпляючих засобів — Імодіум, Лопедіум і т.д.. Якщо пронос викликаний інфекцією, перебіг хвороби може ускладнитися, оскільки замість прискореного виведення токсинів з організму, ви спровокуєте їх накопичення.

- При інфекційних захворюваннях, що перебігають з підвищенням температури, проносом, блювотою; підозрі на хірургічне захворювання не можна застосовувати гомеопатичні засоби. Такі стани вимагають загальноприйнятої терапії; зволікання в призначенні традиційних ліків може призвести до сумних наслідків.

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